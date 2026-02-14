Torrione Eventi Carnevale all' oratorio della chiesa di Santa Croce

L’associazione Torrione Eventi APS, insieme a CLAAI Salerno, organizza un carnevale all’oratorio della chiesa di Santa Croce, dopo che le restrizioni di quest’anno hanno impedito le feste tradizionali. La manifestazione si terrà domenica 15 febbraio, a partire dalle 17, coinvolgendo bambini e famiglie con giochi e maschere colorate.

L’ associazione Torrione Eventi APS e CLAAI Salerno annunciano che domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 17.30, presso l’oratorio della Chiesa di Santa Croce, darà vita a un allegro e coinvolgente Carnevale dedicato a tutta la comunità.Sono invitati a partecipare tutti i bambini e le loro famiglie per trascorrere insieme un pomeriggio di festa, condivisione e allegria.L’evento sarà animato da giochi, animazione e balli in maschera, per regalare momenti di divertimento, colori e spensieratezza a grandi e piccoli.Per rendere ancora più piacevole l’incontro, si invita chi ne ha la possibilità a contribuire portando bibite e alimenti, così da creare insieme un momento di ristoro e convivialità.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

