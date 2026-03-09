Sol o Zaria a chi affidare il titolo femminile di NXT?

Buongiorno amici di Zona Wrestling, con Vengeance Day concluso e la strada verso Stand&Deliver già avviata, si apre il dibattito su chi tra Sol e Zaria sia più adatta a portare avanti il titolo femminile di NXT. Entrambe le wrestler hanno mostrato determinazione e talento sul ring, rendendo la scelta difficile per i fan e gli addetti ai lavori. La decisione finale potrebbe influenzare le prossime storyline della divisione femminile.

Buongiorno amici di Zona Wrestling, con Vengeance Day archiviato e la Road To Stand&Deliver che entra nel vivo voglio analizzare la situazione attorno al titolo femminile visto che tra dieci giorni Jacy Jayne, Zaria e Sol Ruca si affronteranno con il titolo in palio dopo le interferenze delle scorse settimane. La decisione è stata presa da Robert Stone nel PLE appena trascorso ed era inevitabile dopo la rottura tra le ZaRuca e l’ambizione di entrambe pronte a prendere il posto di Jacy Jayne. Parto dicendo che è una scelta che non mi piace particolarmente, soprattutto se dovesse effettivamente avvenire un cambio titolo. Jacy è ormai giunta al termine del suo percorso ad NXT e meriterebbe, come ha detto a Vengeance Day, di arrivare da campionessa a Stand & Deliver e perché no, lottare nel main event del PLE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

