Soccorsi e sbarcati a Lampedusa 37 migranti | otto hanno la scabbia

Durante la notte, 37 migranti, tra cui 11 donne, sono stati soccorsi dalla guardia costiera e sbarcati a Lampedusa. Il gruppo viaggiava su un gommone che è stato intercettato e assistito dalla motovedetta Cp319. Tra i migranti, otto sono stati trovati affetti da scabbia. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi del loro viaggio o sulle condizioni generali.

