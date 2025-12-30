Sbarcati 265 migranti a Lampedusa

Nelle ultime ore, a Lampedusa sono sbarcati 265 migranti provenienti dalla Libia. Le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza hanno assistito e soccorso le imbarcazioni che hanno raggiunto l’isola. Questo episodio rientra in un più ampio movimento migratorio verso le coste italiane, evidenziando le continue sfide legate alla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo.

9.50 Sei sbarchi nel giro di poche ore a Lampedusa, dove sono giunti 265 migranti. A soccorrere le imbarcazioni partite dalla Libia sono state le motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. Tutti i migranti sono stati portati all'hotspot dove, al momento, ci sono 329 ospiti. Disposto il trasferimento di 102 persone con il traghetto per Porto Empedocle. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

