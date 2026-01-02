Migranti 30 sbarcati a Lampedusa

A Lampedusa sono stati registrati 30 migranti sbarcati recentemente. I viaggiatori hanno riferito di essere partiti da Sorman, in Libia, e di aver pagato circa 950 euro per la traversata. L’evento si inserisce nel contesto delle operazioni di controllo e gestione delle frontiere del Mediterraneo, con attenzione alle condizioni dei migranti e alle dinamiche dei flussi migratori nella regione.

I viaggiatori hanno riferito di essere salpati da Sorman, in Libia, dopo aver pagato 950 euro per la traversata.

