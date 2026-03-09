Smart Re-Generation – Trame di comunità | a Forte Petrazza si contrasta la povertà educativa

Lunedì 9 marzo, a partire dalle ore 19,30, la suggestiva cornice di Forte Petrazza ospiterà l’evento "Smart Re-Generation – Trame di comunità". L’iniziativa rappresenta un momento centrale del progetto promosso dall’Associazione Hic et Nunc APS e sostenuto dalla Regione Siciliana (Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro). Il progetto nasce con l’obiettivo ambizioso di contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica e il fenomeno NEET nel territorio della Città Metropolitana di Messina. La sfida è trasformare lo spazio pubblico in un ecosistema di apprendimento permanente, dove le relazioni diventano il motore della rigenerazione urbana e sociale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

