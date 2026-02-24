Nasce Ago l' associazione dei genitori di Librino contro la povertà educativa

Un nuovo tassello nel percorso di contrasto alla povertà educativa prende forma a Librino. Giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 9, alla Masseria Moncada di viale Moncada 15, sarà inaugurata ufficialmente Ago - (Associazione Genitori e Oltre), nata nell’ambito del progetto “Giovani e Genitori al centro” con l’obiettivo di riportare le famiglie al centro dell’alleanza educativa. L’associazione è composta prevalentemente dalle mamme degli studenti del quartiere, decise a partecipare attivamente al percorso di crescita dei propri figli attraverso attività condivise, dentro e fuori la scuola. Un traguardo significativo per la comunità educante di Librino, che punta a garantire continuità formativa ai ragazzi oltre le ore scolastiche, rafforzando il legame tra scuola, istituzioni, associazioni e nuclei familiari. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Fondo di coesione: 451 mila euro contro la povertà educativa. I 5 progetti per l’inclusione dei giovaniIl Fondo di coesione di 451 mila euro sostiene cinque progetti dedicati all'inclusione dei giovani e alla lotta alla povertà educativa in Italia.

Fondazione Messina accoglie il progetto nazionale di Con i Bambini contro la povertà educativaFondazione Messina si unisce al progetto di Con i Bambini contro la povertà educativa, trasformando Mirabella Imbaccari in un punto di riferimento nel percorso che attraversa l’Italia.

