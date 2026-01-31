Arriva il vademecum per aiutare gli anziani a difendersi dalle truffe. Si chiama ‘Difenditi dalle truffe’ ed è una brochure di 16 pagine con consigli pratici, pensata per insegnare come riconoscere e prevenire i tentativi di raggiro.

di Daniele Rosi Imparare a riconoscere le truffe e acquisire gli strumenti per prevenirle. Si intitola ‘Difenditi dalle truffe’ ed è una brochure di 16 pagine con consigli utili a difendersi dai tentativi di truffa. Questo vademecum illustrato è realizzato dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune e sarà presto distribuito nelle farmacie comunali, negli ambulatori medici e nei luoghi di socializzazione e aggregazione della città. Sarà inoltre possibile scaricare una versione digitale sul sito del Comune e su www.coseincomune.it. L’iniziativa è stata presentata dall’assessore al Sociale Roberta Crudeli, dal presidente della Consulta anziani del Comune Fabrizio Rocca e da Giulia Dazzi e Caterina Pucciarelli dei servizi sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Riconoscere le truffe. Arriva il vademecum per difendere gli anziani

Le truffe rivolte agli anziani e alle persone fragili sono un fenomeno in aumento, rappresentando un’emergenza sociale crescente.

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno approfondito il tema delle truffe agli anziani durante un incontro al Centro Sociale Anziani.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

