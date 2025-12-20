Milano Marittima riparte dal verde | 380 mila euro per la rinascita di pineta viali e parchi
La Giunta comunale di Cervia ha approvato quattro progetti per un importo complessivo di 380 mila euro, che consentiranno di completare gli interventi per il ripristino dei viali, dei parchi e della pineta storica di Cervia-Milano Marittima danneggiati dal passaggio della tromba d’aria dello. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Modena investe nel verde: dalla Giunta 30 mila euro in più ai volontari che curano parchi e quartieri
Leggi anche: Modena investe nel verde: dalla Giunta 30 mila euro in più ai volontari che curano parchi e quartieri
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Indagine dei Carabinieri di Cervia Milano Marittima su un colpo ai danni di un imprenditore: un arresto, un complice ricercato - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.