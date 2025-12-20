Milano Marittima riparte dal verde | 380 mila euro per la rinascita di pineta viali e parchi

20 dic 2025

La Giunta comunale di Cervia ha approvato quattro progetti per un importo complessivo di 380 mila euro, che consentiranno di completare gli interventi per il ripristino dei viali, dei parchi e della pineta storica di Cervia-Milano Marittima danneggiati dal passaggio della tromba d’aria dello. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

milano marittima riparte dal verde 380 mila euro per la rinascita di pineta viali e parchi

