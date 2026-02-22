La ‘sveglia’di Lorenzetti | Sparito il tavolo tecnico sul futuro del porto Lo sviluppo è a rischio

Lorenzetti denuncia che il tavolo tecnico sul futuro del porto di Marina di Carrara è scomparso, lasciando l’infrastruttura in uno stato di immobilismo. La causa è la mancata convocazione degli incontri che rallentano i progetti di sviluppo e mettono a rischio i investimenti. Il rischio di un ulteriore stallo preoccupa le imprese locali, che chiedono soluzioni rapide per evitare un rallentamento delle attività portuali. La situazione resta irrisolta e richiede interventi immediati.

Il porto di Marina di Carrara? "Un'infrastruttura strategica che non può restare nel limbo dell'incertezza". A riaprire la discussione sul futuro dello scalo apuano è il consigliere regionale, ex presidente della Provincia, Gianni Lorenzeetti. In sospeso c'è un piano regolatore scaduto, quello nuovo che neppure vede ancora il traguardo, e un tavolo tecnico che avrebbe dovuto rivederlo ma non dà segnali di vita mentre le aziende della nautica continuano, invano, a chiedere spazi. Così Lorenzetti riaccende i riflettori su quello che definisce "uno strumento essenziale per lo sviluppo economico locale".