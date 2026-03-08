Alle 23 si svolge in diretta la partita tra l'altoatesino e il canadese a Indian Wells, un match che si gioca sul campo principale. Questa sfida è la terza del giorno, dopo gli incontri tra Sabalenka e Cristian e Shelton e Tien. La partita decide un posto negli ottavi di finale del torneo.

Shapovalov è un mancino. Come se la cava Sinner contro di loro. Scoprilo qui. Chi passa agli ottavi troverà il vincente della sfida Paul e Fonseca. La sfida tra Sinner e Shapovalov è in programma oggi come terzo incontro sul campo principale. Il programma si apre alle 19 ora italiana con Sabalenka-Cristian, quindi il derby tra gli statunitensi Shelton e Tien. Sinner dovrebbe scendere in campo dopo le 23 italiane. Quello di Indian Wells sarà il terzo incrocio tra i due, fermi sul parziale di 1-1. Il canadese si è infatti aggiudicato la prima sfida con Sinner, risalente al primo turno degli Australian Open 2021, mentre Jannik ha conquistato la vittoria agli ultimi US Open, eliminando Shapovalov al terzo turno in quattro set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Sinner-Shapovalov: alle 23 a Indian Wells in palio un posto agli ottavi

LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: avversario che il n.2 ha sempre patitoBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Masters1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov.

Leggi anche: LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: Shelton in campo, inizia l’attesa per il match del n.2

Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sinner Shapovalov alle 23 a Indian....

Temi più discussi: Sinner Shapovalov all'Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv e streaming; Live Denis Shapovalov - Jannik Sinner - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/03/2026; Sinner-Shapovalov oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, partite precedenti, canale, streaming; Sinner-Shapovalov oggi a Indian Wells: dove vedere la partita di terzo turno in TV e streaming.

Sinner-Shapovalov: orario, diretta e dove in tv e streaming il 3° turno a Indian Wells in tempo realeINDIAN WELLS (Stati Uniti) - Dopo il comodo debutto contro Svrcina, Jannik Sinner torna in campo oggi nel Masters 1000 di Indian Wells per cercare l'accesso agli ottavi di finale. Sulla sua strada il ... tuttosport.com

Sinner, quando gioca contro Shapovalov? Orario e dove vederlo (tv e streaming). Il terzo turno di Indian WellsÈ un esordio sul velluto quello di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo in corso sul cemento della California l'azzurro ha liquidato in due ... ilgazzettino.it

SERATA IN CALIFORNIA Se non sapete cosa fare questa sera, ecco un suggerimento: guardare il tennis di Indian Wells! Gli azzurri puntano gli ottavi di finale: dalle 20.30 Jasmine Paolini affronta Ajla Tomljanovic, poi è il turno di Sinner-Shapovalov! Ne - facebook.com facebook

SERATA IN CALIFORNIA Se non sapete cosa fare questa sera, ecco un suggerimento: guardare il tennis di Indian Wells! Gli azzurri puntano gli ottavi di finale: dalle 20.30 Jasmine Paolini affronta Ajla Tomljanovic, poi è il turno di Sinner-Shapovalov! Ne x.com