Sinner è una furia Shapovalov non può nulla | gli highlights

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria semplice contro Denis Shapovalov agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, vincendo in due set con il punteggio di 6-3 6-2. L'azzurro ha mostrato un gioco aggressivo e deciso, impedendo all’avversario di trovare continuità nel suo rendimento. La partita si è conclusa con la conquista della qualificazione ai quarti di finale.

