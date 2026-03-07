Nel torneo di Indian Wells, Jannik Sinner ha affrontato e sconfitto il tennista ceco Svrcina con il punteggio di 6-1 6-1, in un match che ha evidenziato la sua superiorità. Ora si prepara ad affrontare Shapovalov nel prossimo turno. Il giocatore italiano ha iniziato il suo cammino nel primo Masters 1000 della stagione con una vittoria netta.

“Mi mancava questo torneo”. Jannik Sinner si gode il ritorno a Indian Wells, dopo essere stato costretto suo malgrado a saltare il torneo nel 2025, vincendo la sua partita d’esordio in maniera facile che più facile non si può. Il ceco Dalibor Svrcina, 23 anni, numero 109 del mondo, qualificato, non aveva mai affrontato un top 10, e si è visto. La differenza in campo è stata abissale, tra i due, e il 6-1 6-1 finale in un’ora e 5' è la logica conseguenza. Le parole di Sinner – “E’ fantastico tornare qui, mi mancava tutto questo – ha detto Sinner a fine partita – Mi sento bene, sento di essere competitivo, ho lavorato molto in campo e anche in palestra per raggiungere il livello che voglio, mi sento calmo e rilassato, è un buon momento dal punto di vista mentale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Indian Wells, una passeggiata per Sinner: 6-1 6-1 al povero Svrcina. Ora c'è Shapovalov

