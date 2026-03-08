sinner contro shapovalov a indian wells una vittoria milionaria per ritrovarsi

Jannik Sinner sfiderà Denis Shapovalov nel terzo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells, negli Stati Uniti. La partita si svolgerà sui campi in cemento del torneo, con l’italiano che cerca di avanzare nel tabellone. Si tratta di un incontro tra due tennisti noti nel circuito ATP, pronti a confrontarsi in una sfida che potrebbe influenzare il loro percorso nel torneo.

Jannik Sinner affronterà il canadese Denis Shapovalov nel terzo turno del torneo Masters 1000 Indian Wells, negli Stati Uniti. Dopo aver superato facilmente il secondo turno, il campione altoatesino proverà ad avanzare ulteriormente in un torneo che può valere, per il vincitore, più di 1 milione di dollari in soli premi in denaro. Sinner ha avuto un inizio difficile di stagione anche dal punto di vista proprio degli introiti. I risultati sportivi deludenti hanno portato il tennista italiano a guadagnare circa 850mila euro rispetto agli oltre 2,1 milioni di dollari che aveva ottenuto a questo punto nel 2025. In quell’anno, però, proprio in questo periodo, Sinner stava scontando la sospensione per doping. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

