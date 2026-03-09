Sinner e Paolini agli ottavi di Indian Wells Cobolli eliminato

Sinner e Paolini hanno passato il turno agli ottavi di finale di Indian Wells, mentre Cobolli è stato eliminato. Il campione altoatesino ha battuto Shapovalov, la toscana ha vinto contro Tomljanovic, e il romano si è arreso a un avversario sconosciuto. La competizione prosegue con queste sfide e aggiornamenti sui risultati.

Il campione altoatesino batte Shapovalov, la toscana piega Tomljanovic, il romano si arrende a Tiafoe INDIAN WELLS (USA) - Jannik Sinner ha raggiunto per la quinta volta almeno gli ottavi al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, in programma sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il campione altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellon, ha sconfitto nella notte italiana al terzo turno il canadese Denis Shapovalov (n.39 Atp) con il punteggio di 6-3 6-2, maturato in un'ora e 13 minuti di gioco, eguagliando così le 96 vittorie nei Masters 1000 di Fabio Fognini, l'italiano con più partite vinte in questa categoria di tornei dal 1990, quando sono stati introdotti nel calendario Atp.