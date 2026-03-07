Al Masters 1000 di Indian Wells, gli italiani hanno vissuto una giornata intensa con esiti diversi. Sinner ha passato il turno, mentre Musetti e Berrettini sono stati eliminati. La competizione si è svolta tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, regalando emozioni e momenti di tensione ai tennisti azzurri impegnati sul cemento americano.

Giornata ricca di emozioni per il tennis italiano al Masters 1000 di Indian Wells, con risultati contrastanti tra gli azzurri impegnati tra venerdì 6 marzo e la notte di sabato 7 marzo. A sorridere sono stati Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che hanno superato il turno. Non ce l’hanno fatta invece Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, entrambi eliminati nel corso della giornata. Jannik Sinner ha iniziato il torneo nel migliore dei modi, imponendosi senza difficoltà contro il ceco Dalibor Svrcina con un netto 6-1, 6-1. Una prestazione dominante che gli ha permesso di accedere senza problemi al turno successivo. Diverso il destino per Lorenzo Musetti, al rientro dopo l’infortunio che lo aveva costretto al ritiro nei quarti di finale degli Australian Open contro Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Indian Wells, luci e ombre per gli italiani: avanti Sinner, Cobolli e Paolini

Buona la prima per Sinner e Paolini a Indian WellsL'altoatesino concede solo due giochi a Svrcina, in rimonta la toscana INDIAN WELLS (USA) - Inizia al meglio il cammino di Jannik Sinner al "BNP...

Cinque italiani in campo a Indian Wells, c'è Sinner: le partite e gli orari di oggiCinque italiani in campo a partire dalle 20 di stasera nel Masters 1000 di Indian Wells.

Tutto quello che riguarda Indian Wells.

Temi più discussi: Musetti subito fuori: perde contro Fucsovics e abbandona il torneo di Indian Wells; ATP Indian Wells 2026, il tabellone di Berrettini: gli avversari dal 1° turno alla finale; Indian Wells: Maestrelli, Nardi e Travaglia nelle qualificazioni; ATP Indian Wells: subito fuori Arnaldi e Maestrelli, Dimitrov sfiderà Alcaraz.

Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orariGiornata a tinte azzurre al Masters 1000 di Indian Wells e da seguire tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. È il giorno del debutto di Jannik Sinner. Il numero due al mondo se la vedrà ... sport.sky.it

Indian Wells 2026: quando debutta Sinner contro Svrcina, a che ora gioca e dove vederlo in tvJannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Indian Wells dopo un inizio di stagione con qualche scivolone inatteso. L’azzurro esordisce contro il ceco Dalibor Svr?ina: ecco cosa aspettarsi dal mat ... msn.com

Che rimonta di Jasmine! Dopo più di due ore e mezza di match, l’azzurra accede al terzo turno di Indian Wells dove affronterà Tomljanovic - facebook.com facebook

Esordio facile per Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo sul cemento della California l'azzurro liquida 6-1 6-1 il ceco Svrcina. Prossimo avversario il canadese Shapovalov. #ANSA x.com