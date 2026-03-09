Sinner | addio doppio a Indian Wells domani sfida Fonseca

Jannik Sinner ha abbandonato il torneo di Indian Wells nel doppio insieme a Reilly Opelka, dopo aver perso contro la coppia composta da Granollers e Zeballos. La partita si è conclusa con la loro eliminazione dal tabellone, segnando la fine del loro percorso in questa categoria. Domani Sinner tornerà in campo per affrontare Fonseca in singolare.

La sconfitta nel doppio a Indian Wells segna un momento di riflessione per Jannik Sinner, che insieme al compagno Reilly Opelka ha lasciato il tabellone del torneo americano dopo aver affrontato la coppia formata da Granollers e Zeballos. Il match si è risolto in due set persi con il punteggio finale di 6-4, 6-4, dove un singolo break decise l'esito di entrambe le frazioni. Mentre il tennista azzurro mostra un atteggiamento sorridente e felice durante l'attività sul campo, questa eliminazione mette in luce la necessità di affinare il gioco a rete, identificato come punto debole ancora da migliorare nella sua carriera. L'attenzione si sposta ora verso la prossima sfida in singolare prevista per domani, quando Sinner affronterà Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000.