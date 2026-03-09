Quando gioca Sinner a Indian Wells | oggi il doppio con Opelka data e ora degli ottavi contro Fonseca

Sinner scende in campo questa sera alle 20:30 a Indian Wells per il doppio maschile insieme a Opelka. Affronteranno i primi nel tabellone, Granollers e Zeballos, negli ottavi di finale. La partita si svolge sul campo principale del torneo, e l’incontro rappresenta un passaggio importante per la coppia italiana. La sfida si svolgerà su una delle superfici più prestigiose del circuito.

Sinner torna in campo questa sera (non prima delle 20:30) per giocare il doppio maschile con Opelka, sfiderà i numeri 1 del seeding Granollers-Zeballos. Domani, 10 marzo, Jannik gioca gli ottavi di finale contro Joao Fonseca (ma con orario ancora da definire). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Indian Wells, quando si gioca Sinner-Fonseca? Data e orario degli ottaviSinner e Fonseca si affronteranno per gli ottavi di finale di Indian Wells. Il match è in programma martedì 10 marzo, con orario ancora da definire. In ogni caso, i sostenitori azzurri faranno di ... tag24.it

Sinner, quando gioca gli ottavi di finale a Indian Wells: data, orario e dove vederlo. Sfiderà o Fonseca o PaulJannik Sinner rimedia alla falsa partenza e batte in due set il canadese Shapovalov (6-3, 6-2) in un'ora e tredici minuti. Una partita gestita ... msn.com

Sinner vs Fonseca: capitolo 1 Il giovane fenomeno brasiliano non ha nascosto il suo entusiasmo per la sua prima sfida contro Jannik Dopo un lungo periodo negativo, Joao sembra aver ritrovato fiducia nel suo gioco e a Indian Wells ha eliminato Collig - facebook.com facebook

SINNER DOMINA SHAPOVALOV E SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI INDIAN WELLS Jannik Sinner ha ottenuto il pass per gli ottavi del Indian Wells Masters superando Denis Shapovalov 6-3, 6-2 in poco più di un’ora. L’azzurro ha faticato all’inizio, sub x.com