Sindaco all' evento per il sì al referendum con Palamara | Inopportuna la sua presenza

Il sindaco di Aversa, Franco Matacena, ha partecipato a un evento a favore del sì al referendum sulla giustizia, insieme a Palamara. Il comitato cittadino per il ‘No’ ha criticato la sua presenza, ritenendola inopportuna. La questione ha suscitato reazioni nella comunità locale, con alcune persone che si sono espresse a favore e altre contro. La polemica si è concentrata sulle modalità di partecipazione del sindaco all’evento.

Il sindaco di Aversa Franco Matacena finisce nel mirino del comitato cittadino per il ‘No’ al referendum sulla giustizia. Da quanto denunciano i promotori, infatti, il primo cittadino parteciperà a un’iniziativa in favore del ‘Sì’ che si svolgerà nell’aula consiliare. “Forse il primo cittadino non sa che la sua è una figura istituzionale, quindi super- partes, e che l’art. 9 della legge n. 282000 (par condicio) vieta alle Pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione non indispensabili e non impersonali durante le campagne elettorali e referendarie - si legge in una nota del Comitato - L’iniziativa in oggetto promuove esplicitamente una posizione politica e non attiene, dunque, ad alcuna funzione istituzionale. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Referendum giustizia, Luca Palamara si schiera con Carlo Nordio: "Le correnti sono il male"Dottor Palamara, il ministro Nordio in un’intervista ha detto che «il sorteggio del Csm romperà questo meccanismo “para-mafioso”, questo verminaio... Referendum: si scaldano i motori, in arrivo Palamara e Nordio. Il taccuino elettorale con tutti gli appuntamentiLa primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25... Altri aggiornamenti su Sindaco all'evento per il sì al... Temi più discussi: Borgonzoni: E’ ora di liberare Bologna da un grande male, il sindaco Lepore. Il Pd: Vergogna; Guerra in Iran, Piantedosi: I conflitti rischiano di trasferirsi nelle piazze. All'evento sul referendum Borgonzoni attacca: Liberare presto Bologna da un grande male che è Lepore.; Referendum, disposta la chiusura per alcune scuole comunali; Piantedosi torna a Bologna: sicurezza e giustizia per salvare il referendum. Referendum giustizia, Lo Sauro: Il sindaco doveva restare imparzialeSANT’AGATA LI BATTIATI (CATANIA) – Si accende il dibattito politico cittadino in vista del referendum sulla giustizia. Il consigliere comunale Vittorio Lo Sauro interviene con una nota critica sulla p ... livesicilia.it Referendum, sabato a Palermo un evento del comitato per il SìPALERMO – Sabato 7 marzo a Palermo, alle ore 11, un evento aperto al pubblico organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi e Cittadini per il Sì – Comitato Nazionale per sostenere le ragioni del sì al ... livesicilia.it Strage di Crans Montana, indagato anche il sindaco x.com Si allarga l’inchiesta sulla strage di #CransMontana. Indagati il sindaco e altri quattro funzionari pubblici. I pm scavano negli affari dei Moretti e ipotizzano un’attività di riciclaggio. A casa della coppia sequestrata una pistola. #Tg1 Leonardo Zellino - facebook.com facebook