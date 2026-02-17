Luca Palamara denuncia le correnti giudiziarie come il vero problema, dopo aver ascoltato le parole del ministro Nordio che propone il sorteggio del Csm per eliminare le fazioni interne. Il ex magistrato ha commentato che le fazioni sono la radice di tutte le storture nel sistema. Un esempio concreto: Palamara ha citato le tensioni tra le fazioni che rallentano le nomine dei giudici.

Dottor Palamara, il ministro Nordio in un’intervista ha detto che «il sorteggio del Csm romperà questo meccanismo “para-mafioso”, questo verminaio correntizio. Perché se non ti iscrivi all’Anm non fai carriera». Che ne pensa? È un po’ la realtà che lei ha descritto nel libro denuncia Il Sistema. Corretto? «Il linguaggio del ministro è indubbiamente molto forte e risente di un’escalation di toni che negli ultimi mesi ha coinvolto entrambi gli schieramenti. Se una riforma viene descritta come un favore alla mafia o come un tentativo di controllo politico sulla magistratura, è inevitabile che il livello dello scontro salga. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, Luca Palamara si schiera con Carlo Nordio: "Le correnti sono il male"

Carlo Salvioni ha annunciato che voterà sì al referendum sulla giustizia.

