Referendum giustizia Luca Palamara si schiera con Carlo Nordio | Le correnti sono il male
Luca Palamara denuncia le correnti giudiziarie come il vero problema, dopo aver ascoltato le parole del ministro Nordio che propone il sorteggio del Csm per eliminare le fazioni interne. Il ex magistrato ha commentato che le fazioni sono la radice di tutte le storture nel sistema. Un esempio concreto: Palamara ha citato le tensioni tra le fazioni che rallentano le nomine dei giudici.
Dottor Palamara, il ministro Nordio in un’intervista ha detto che «il sorteggio del Csm romperà questo meccanismo “para-mafioso”, questo verminaio correntizio. Perché se non ti iscrivi all’Anm non fai carriera». Che ne pensa? È un po’ la realtà che lei ha descritto nel libro denuncia Il Sistema. Corretto? «Il linguaggio del ministro è indubbiamente molto forte e risente di un’escalation di toni che negli ultimi mesi ha coinvolto entrambi gli schieramenti. Se una riforma viene descritta come un favore alla mafia o come un tentativo di controllo politico sulla magistratura, è inevitabile che il livello dello scontro salga. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Carlo Salvioni: “Al referendum sulla giustizia voto sì, va tolto potere alle correnti”
Carlo Salvioni ha annunciato che voterà sì al referendum sulla giustizia.
Nordio agli odiatori della riforma. “Quante sciocchezze anche dai magistrati, Palamara dimostrò il baratto tra le correnti”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Riforma magistratura, Palamara: Il referendum ridurrà il potere delle correnti, serve il sorteggio. Le sanzioni disciplinari? Sono ancora limitate; Il coraggio dei magistrati per il Sì; Perché il caso Palamara non è un argomento a favore della riforma Meloni-Nordio; Referendum giustizia, le mosse del governo dopo la decisione della Cassazione: news oggi.
Riforma magistratura, Palamara: Il referendum ridurrà il potere delle correnti, serve il sorteggio. Le sanzioni disciplinari? Sono ancora limitateCinque anni fa, Luca Palamara – che è stato presidente dell’Anm e per cinque anni al Csm – ha svelato la storia segreta della magistratura e il gioco continuo tra affari e politica con un libro scanda ... ilriformista.it
Palamara stuzzica Gratteri: Non è facile essere Capo della Procura di Napoli e frontman del No...In un'intervista concessa a Libero, sul fronte del referendum sulla Giustizia, scende in campo anche lui: Luca Palamara, l'ex magistrato che, con il libro scritto con Alessandro Sallusti Il sistema, ... tag24.it
L’ex presidente dell’#Anm #LucaPalamara: "L’indipendenza è un valore costituzionale, non un’esenzione di responsabilità. Le correnti sono il male" - facebook.com facebook