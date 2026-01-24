Finalmente mi hanno scelta Simona Ventura l’annuncio ufficiale sul programma

Simona Ventura ha annunciato ufficialmente di essere stata scelta come volto di un nuovo programma. La notizia si sta consolidando attraverso conferme ufficiali e un crescente interesse da parte del pubblico. La presenza di Ventura rappresenta un ritorno importante nel panorama televisivo italiano, suscitando aspettative positive per la nuova stagione. Questa novità si inserisce in un contesto di rinnovamento e di attenzione crescente verso i format televisivi di successo.

La notizia prende forma in modo progressivo, tra conferme istituzionali e aspettative crescenti attorno a una kermesse che negli ultimi anni ha conquistato una visibilità sempre più ampia. Dopo l’esperienza alla guida del Grande Fratello nell’autunno scorso, Simona Ventura è pronta a tornare al centro della scena con un nuovo appuntamento musicale di respiro internazionale. Il San Marino Song Contest si prepara così a una nuova edizione, destinata anche quest’anno a selezionare il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna. A chiarire ogni dubbio è l’annuncio ufficiale di San Marino RTV, guidata dal Direttore Generale Roberto Sergio, che ha comunicato il nome della conduttrice della finale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

