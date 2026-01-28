Edoardo Leo | Volevo fare l’insegnante mi sono laureato in lettere con quel sogno Poi è arrivata la recitazione

Edoardo Leo, noto attore e regista, ha raccontato come tutto sia iniziato con il sogno di insegnare. Ospite di

Edoardo Leo ospite di “In Altre Parole” su La7 ha ripercorso la genesi della sua carriera artistica, rivelando il desiderio iniziale di intraprendere la professione di insegnante. L’attore romano ha spiegato come la laurea in lettere rappresentasse il primo passo verso un percorso didattico poi abbandonato in favore della recitazione. La testimonianza offre uno spaccato sul rapporto tra vocazione artistica e formazione accademica, evidenziando come competenze apparentemente distanti possano trovare sintesi in ambiti creativi. Edoardo Leo ha conseguito la laurea in letteratura con l’obiettivo concreto di dedicarsi all’insegnamento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

