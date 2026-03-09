Simona Molinari in concerto al Città di Pace per il Teatro in Jazz 2026

Giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21:00, si terrà un concerto di Simona Molinari presso il Cinema Teatro Città di Pace a Caserta. L’evento fa parte della rassegna “Teatro in Jazz 2026” e vede la cantante esibirsi in un appuntamento di rilievo artistico. La serata si svolge nel contesto della programmazione musicale della manifestazione.

L'artista, tra le voci più raffinate e riconoscibili del panorama jazz-pop italiano, è una cantautrice con 7 album all'attivo. Ha collaborato con Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Massimo Ranieri e Raphael Gualazzi. Si è esibita al Blue Note di New York e Tokyo, al Teatro Estrada di Mosca e molti altri club e teatri del mondo. Ha partecipato in gara al festival di Sanremo, con i suoi brani "Egocentrica" e "La Felicità" e altre due volte come ospite. Nel 2019, ha debutta come attrice nel film "C'è Tempo" di Walter Veltroni, firmando alcuni brani della colonna sonora.

