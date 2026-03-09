Il 19 marzo 2026 alle ore 21:00 si terrà un concerto nell’ambito della rassegna “Teatro in Jazz 2026” presso il Cinema Teatro di Pace a Caserta. L’evento vedrà protagonista Simona Molinari, che si esibirà con il suo tour Kairos, portando sul palco un repertorio ricco di emozioni e raffinatezza musicale. L’appuntamento è aperto al pubblico amante del jazz e della musica dal vivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue la programmazione della rassegna “Teatro in Jazz 2026” con un appuntamento di particolare rilievo artistico: giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21:00, Simona Molinari sarà protagonista di un concerto presso il Cinema Teatro di Pace di Caserta. L’artista, tra le voci più raffinate e riconoscibili del panorama jazz-pop italiano, è una cantautrice con 7 album all’attivo. Ha collaborato con Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Massimo Ranieri e Raphael Gualazzi. Si è esibita al Blue Note di New York e Tokyo, al Teatro Estrada di Mosca e molti altri club e teatri del mondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Teatro in Jazz 2026, Simona Molinari in concerto con il Kairos tour: un viaggio tra emozione e raffinatezza

