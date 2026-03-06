Sono stato io a portare Alfonso Signorini a Chi poi mi licenziarono e lui non disse niente Ora non mi ringrazia nel suo mieloso editoriale di dimissioni? Forse dovrei esserne orgoglioso | così Umberto Brindani

Umberto Brindani, attuale direttore del settimanale Gente e volto televisivo, ha affermato di aver portato Alfonso Signorini a Chi, aggiungendo che poi è stato licenziato e che Signorini non ha mai ringraziato. Brindani ha commentato anche il recente editoriale di dimissioni di Signorini, sottolineando che forse dovrebbe esserne felice. Brindani è noto anche per le sue apparizioni in vari programmi televisivi su Rai e Mediaset.

Il direttore di Gente ricostruisce sui social i rapporti con l'ex direttore di Chi: dal momento in cui lo volle come vice al licenziamento improvviso che lo portò a scoprire, 24 ore dopo, che Signorini aveva preso anche la guida di Sorrisi. E sull'addio al settimanale: "Si è dimenticato di citarmi? Forse dovrei esserne orgoglioso" Umberto Brindani è l'attuale direttore del settimanale Gente, ma anche un volto tv, spesso ospite in diversi programmi sia Rai sia Mediaset. In queste ore, un suo post sta facendo il giro dei social, perché si tratta di un racconto professionale e umano che inizia con una frase molto netta, che dà una direzione precisa: "Triturato dai Falsissimo di Corona, Alfonso Signorini si è dimesso da direttore editoriale di Chi, dopo aver mollato anche il GF.