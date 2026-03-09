Signorini dimentica Brindani nell'addio a Chi lui risponde | Ti ho preso quando eri a spasso

Signorini ha scritto un messaggio d'addio a Chi, ma non ha menzionato Umberto Brindani. Quest’ultimo ha replicato con sarcasmo, affermando di essere stato dimenticato di nuovo e che per lui si tratta di una medaglia. La discussione tra i due si è accesa dopo che Signorini ha scritto il suo saluto, lasciando intendere una certa dimenticanza nei confronti di Brindani.

Umberto Brindani risponde all'editoriale d'addio di Signorini con tanto veleno: "Mi ha dimenticato di nuovo, ma per me è una medaglia". Il direttore di Gente racconta tutta la storia dell'ascesa (e caduta) di Alfonso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’addio di Nino D’Angelo all’amico musicista Guido Russo: “Ti ho voluto bene”Lutto nel mondo della musica per la morte di Guido Russo, bassista, storico componente della band di Nino D'Angelo. Leggi anche: Daniele Dal Moro: “Messaggi ambigui da Signorini. Ma non ce l’ho con lui, è la punta dell’icerberg del sistema” Approfondimenti e contenuti su Signorini dimentica Discussioni sull' argomento Sono stato io a portare Alfonso Signorini a Chi, poi mi licenziarono e lui non disse niente. Ora non mi ringrazia nel suo mieloso editoriale di dimissioni? Forse dovrei esserne orgoglioso: così Umberto Brindani; Umberto Brindani punge Alfonso Signorini e svela retroscena sul loro passato. Signorini dimentica Brindani. E lui racconta tuttoNel giornalismo le dimenticanze possono pesare come gli insulti. Soprattutto quando riguardano carriere, direzioni di giornali e vecchi rapporti di redazione.E cosi’ e’ da una omissione che nasce il l ... msn.com Umberto Brindani smaschera Alfonso Signorini e rivela sorprendenti retroscena personaliPerché Umberto Brindani accusa Alfonso Signorini di averlo rimosso dal passato Umberto Brindani, storico direttore di periodici popolari, ha criticato ... assodigitale.it «Ecco chi manca nei ringraziamenti di Signorini: il sottoscritto. Aridaje: se ne era già dimenticato nella recente celebrazione dei 30 anni del settimanale. Si vede che proprio non gli entra in testa. O forse ha cancellato dalla memoria l’anno e mezzo che abbiam - facebook.com facebook