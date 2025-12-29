Sintomi influenza K e quanto dura | casi in aumento in Italia Bassetti segnala anche vomito e diarrea
L'influenza di stagione 2025-2026, causata dalla variante K, presenta sintomi comuni come febbre, tosse e mal di gola, ma può manifestarsi anche con vomito e diarrea, come evidenziato dall’infettivologo Matteo Bassetti. I casi sono in aumento in Italia, e la durata dei sintomi può variare, generalmente tra alcuni giorni e una settimana. È importante monitorare i segnali e consultare un medico in presenza di sintomi persistenti o aggravati.
Tra i sintomi dell’influenza 2025-2026 da variante K compaiono anche vomito e diarrea, come osserva l’infettivologo Matteo Bassetti. Secondo i nuovi dati RespiVirNet dell’ISS, nell’ultima settimana oltre 950.000 italiani hanno avuto una sindrome simil-influenzale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sintomi influenza K e quanto dura: casi in aumento in Italia, Bassetti segnala anche vomito e diarrea
