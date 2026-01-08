Risse tra giovanissimi controlli in aumento

Negli ultimi tempi si registra un aumento dei controlli nelle aree frequentate da giovani, in risposta a episodi di risse e comportamenti rischiosi. Il consumo di alcol e sostanze stupefacenti tra minori, insieme alla presenza di coltelli tra i giovani, rappresentano temi di crescente attenzione per le autorità e le famiglie. È importante monitorare e affrontare queste problematiche per garantire la sicurezza e il benessere dei ragazzi.

Il consumo di alcol e sostanze stupefacenti, anche da parte di minori, il fenomeno dei tanti giovani che escono di casa con coltelli in tasca per andare a 'divertirsi'. Tutti preoccupanti elementi che hanno contraddistinto i recenti episodi di violenza avvenuti ad Ascoli e a San Benedetto durante le festività di fine e inizio anno, esaminati ieri durante la riunione di ieri del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Sante Copponi. L'episodio più grave si è verificato a Capodanno, sul lungomare di San Benedetto con quattro feriti a colpi di coltello e l'arresto di un giovane albanese, la rissa davanti a un bar in piazza del Popolo ad Ascoli e poi ancora in Riviera il 3 gennaio la rissa alla foce del fiume Albula.

