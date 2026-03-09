Siena ordigni | via Nino Bixio chiusa oggi caos al traffico

Oggi a Siena, in via Nino Bixio, è stata disposta la chiusura per motivi legati a ordigni, causando un notevole caos nel traffico cittadino. La strada è stata interdetta al transito e si sono verificati disagi per gli automobilisti e i residenti della zona. La misura si è resa necessaria per garantire la sicurezza pubblica durante le operazioni di gestione della situazione.

Il lunedì 9 marzo 2026 segna un momento di particolare attenzione per i residenti e gli utenti della viabilità nel comune di Siena, dove la sicurezza pubblica richiede l'attivazione immediata di procedure straordinarie. Tra le ore 9.30 e le 12.00, o fino al completamento delle operazioni di bonifica, la via Nino Bixio tra il viale Giuseppe Mazzini e la traversa laterale verso i civici 4751 sarà interdetta a veicoli e pedoni, con divieto assoluto di sosta e rimozione forzata dei mezzi parcheggiati. Questa misura eccezionale nasce dalla necessità di rimuovere in sicurezza degli ordigni bellici scoperti nell'area, richiedendo una riorganizzazione completa delle linee del trasporto pubblico locale (TPL) lungo percorsi alternativi sicuri.

