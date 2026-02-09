Lavori in corso | modifiche alla viabilità in via Benedettine via Nino Bixio e via Mazzini

La viabilità cambia in alcune strade centrali della città. Fino a martedì 17 febbraio, i mezzi non potranno circolare né sostare in via Benedettine, al civico 50, a causa di un intervento urgente sulla rete del teleriscaldamento. La polizia locale ha già messo in atto i divieti, che resteranno in vigore per tutta la durata dei lavori. I residenti e i passanti devono pianificare diversamente gli spostamenti in queste zone.

Contestualmente, nel tratto compreso tra lo stesso civico 50 e l'intersezione con via Trebbiola e via Abbondanza potranno circolare unicamente residenti, dimoranti e titolari di posti auto privati, unitamente ai mezzi di soccorso, in entrambi i sensi di marcia e con la massima cautela. Nello stesso tratto sarà vietata la sosta per tutti i veicoli, su entrambi i lati. Contestualmente, nel tratto di via Mazzini tra il civico 69 e via Sant'Eufemia potranno transitare unicamente residenti, dimoranti e titolari di posti auto privati, unitamente ai mezzi di soccorso, in entrambi i sensi di marcia e con la massima cautela.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su via Benedettine

Nella giornata di venerdì 6 febbraio, partiranno i lavori di rifacimento della linea elettrica interrata tra via Di Giovanni e via Pietro Cella.

Ultime notizie su via Benedettine

