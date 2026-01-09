Frana sulla Faentina | strada chiusa fino al 20 gennaio Bus deviati caos traffico

La strada Faentina resterà chiusa fino al 20 gennaio 2026 a causa di un movimento franoso verificatosi il 6 gennaio a Manzolo, Fiesole. I lavori di messa in sicurezza sono attualmente in corso, con deviazioni per i mezzi di trasporto pubblico e conseguenti disagi nel traffico. La chiusura, in entrambe le direzioni, è necessaria per garantire la sicurezza e il ripristino della strada.

Resterà chiusa fino al 20 gennaio 2026, in entrambi i sensi, la via Faentina per consentire i lavori di messa in sicurezza e ripristino, già in corso, del movimento franoso avvenuto il 6 gennaio in località Manzolo a Fiesole L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

