Frana sulla Faentina | strada chiusa fino al 20 gennaio Bus deviati caos traffico

La strada Faentina resterà chiusa fino al 20 gennaio 2026 a causa di un movimento franoso verificatosi il 6 gennaio a Manzolo, Fiesole. I lavori di messa in sicurezza sono attualmente in corso, con deviazioni per i mezzi di trasporto pubblico e conseguenti disagi nel traffico. La chiusura, in entrambe le direzioni, è necessaria per garantire la sicurezza e il ripristino della strada.

Resterà chiusa fino al 20 gennaio 2026, in entrambi i sensi, la via Faentina per consentire i lavori di messa in sicurezza e ripristino, già in corso, del movimento franoso avvenuto il 6 gennaio in località Manzolo a Fiesole L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Frana sulla Faentina: strada chiusa fino al 20 gennaio. Bus deviati, caos traffico Leggi anche: Firenze: caos traffico in mattinata in zona Cure. Via Faentina ancora chiusa per la frana. Itinerario consigliato Leggi anche: La frana sulla via Faentina: droni per monitorare le rocce. Strada chiusa, non c’è data di riapertura. Lunghe code Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Frana sulla via Faentina a Pian del Mugnone; La frana sulla via Faentina: droni per monitorare le rocce. Strada chiusa, non c’è data di riapertura. Lunghe code; Frana su una casa a Pian del Mugnone: la Faentina resta chiusa. Droni in azione per verificare la parete rocciosa; Fiesole, frana sulla Faentina: grosso masso crolla su una casa a Pian del Mugnone. Frana travolge la Faentina a Pian del Mugnone: strada chiusa, evacuate 5 famiglie - Una frana a Pian del Mugnone ha causato la chiusura della Faentina in entrambe le direzioni. controradio.it

Frana sulla SR 302 Faentina: strada chiusa fino al 20 gennaio - Prorogata la chiusura della Via Faentina fino al 20 gennaio 2026: modifiche al traffico e trasporto pubblico a Fiesole ... gonews.it

Frana sulla Faentina, resta chiusa per verifiche alla parete di roccia. Info sulla viabilità - Per la frana sulla Faentina fuori Firenze, nel territorio di Fiesole, verso il Mugello, potrebbero esserci altre rocce a rischio di distacco dalla collina: in a ... controradio.it

Via Faentina, modifiche al trasporto pubblico: scatta il servizio navetta per la frana - facebook.com facebook

Frana sulla #SR302 via Faentina, nel comune di Fiesole, in località Pian del Mugnone: permane la chiusura al traffico veicolare in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra via Salviati e via della Polveriera. Info: youtu.be/gUIPjWYtgE0 @CittaMetro_FI @m x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.