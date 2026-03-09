Siemens si rinnova con la nuova sede fiorentina | Puntiamo al net zero

Siemens ha inaugurato una nuova sede a Firenze, annunciando l’obiettivo di raggiungere il net zero. La società, definita una startup con 176 anni di storia, si concentra sui territori e sulla crescita delle proprie filiere. L’amministratore delegato ha dichiarato l’importanza di puntare sullo sviluppo locale e sull’innovazione come parte della strategia di rinnovamento.

Punta sui territori e la crescita delle loro filiere la "startup che ha 176 anni", come la definisce l'amministratore delegato Floriano Masoero. Siemens Italia è infatti un'azienda che ha attraversato epoche intere, dall'avvento dell'elettricità alla meccanizzazione per arrivare oggi all' intelligenza artificiale nella sua accezione più concreta e produttiva. Forte di queste credenziali, Siemens ha appena rafforzato la sua presenza anche in Toscana, con il trasferimento della sede fiorentina negli spazi riqualificati della Manifattura Tabacchi, operazione che si inserisce nella strategia di consolidamento e sviluppo in una regione a forte vocazione manifatturiera.