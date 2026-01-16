Australian Open 2026 Sinner punta al trionfo numero tre | si rinnova la sfida con Alcaraz

Gli Australian Open 2026 segnano l'inizio della stagione tennistica a Melbourne. Sinner, con l’obiettivo di ottenere il suo terzo titolo, si prepara a sfidare ancora una volta Alcaraz. La competizione promette spettacolo e confronto tra i migliori giocatori, in un contesto che conferma l’importanza del primo Slam dell’anno. La manifestazione, che si svolge da domenica, rappresenta un momento di grande attesa per gli appassionati di tennis di tutto il mondo.

Melbourne – Il grande tennis riparte da Melbourne dove, da domenica, prende il via il primo Slam della stagione: gli Australian Open. I tabelloni sono stati stilati e, con essi, anche una griglia di partenza del torneo che vede ai blocchi di partenza, come favoriti, i due dominatori del tennis degli ultimi due anni: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due fenomeni si son equamente divisi gli Slam, quattro a testa, con l’azzurro che ha una striscia aperta di 5 finali consecutive nei Major: meglio di lui solo Novak Djokovic, fermo a 6, e Roger Federer, ai primi due posti con 10 e 8 finali Slam in fila. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Alcaraz, sfida a Sinner: “Obiettivo del 2026? Vincere gli Australian Open”

Leggi anche: Alcaraz, sfida a Sinner: “Obiettivo del 2026? Vincere gli Australian Open”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Jannik Sinner - Hugo Gaston all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open: esordio contro Gaston per Sinner, Musetti sfida Collignon - Jannik Sinner e il suo gioco di gambe: l'allenamento a Melbourne; Percorso semplice fino agli ottavi, Musetti o Djokovic in semifinale: il cammino di Sinner agli Australian…; Australian Open, giovedì c'è il sorteggio: ecco le 32 le teste di serie.

Australian Open 2026 il tabellone di Sinner e Alcaraz: date e italiani, montepremi e punti in palio - Sorteggio effettuato nella notte, come è andata agli azzurri e quando debuttano Jannik e Carlos. italiaoggi.it