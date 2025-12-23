Sicurezza sul lavoro più personale dedicato all’Asl Salerno | esulta l' Ugl

L'Ugl Salute esprime soddisfazione per l'approvazione della richiesta di assegnare incarichi a tempo pieno agli addetti al servizio di prevenzione e protezione (Aspp) presso l'Asl Salerno. Questa decisione mira a rafforzare le attività di sicurezza sul lavoro, garantendo maggiori risorse e attenzione nel settore. La misura rappresenta un passo importante per migliorare la tutela dei lavoratori e la qualità dei servizi di prevenzione all’interno della struttura sanitaria.

