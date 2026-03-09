Sicurezza stradale sulla SS45 | pugno duro dei carabinieri di Bobbio contro sorpassi e velocità

I carabinieri di Bobbio intensificano i controlli sulla SS45, concentrandosi su sorpassi pericolosi e velocità e adottando un presidio costante lungo l’intera arteria. Le operazioni coinvolgono verifiche sul rispetto delle norme e attività di prevenzione per ridurre i rischi sulla strada. La presenza delle forze dell’ordine si fa più incisiva in un tratto che da sempre richiede particolare attenzione.

Prevenzione e sicurezza al centro del dispositivo dell’Arma: 205 persone e 153 veicoli controllati. Durante il servizio anche l’intervento per un incidente di un motociclista a Lenzino Controlli serrati, presidio del territorio e attenzione massima alla prevenzione lungo la Statale 45, arteria da sempre particolarmente sensibile sul fronte della sicurezza stradale. È questo il senso del dispositivo straordinario messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Bobbio, che nella giornata di domenica 8 marzo hanno intensificato i servizi lungo la direttrice con l’obiettivo di contrastare le condotte di guida più pericolose e ridurre il rischio di incidenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Sicurezza stradale: limite di velocità a 30 km/h sulla SP156 “San LuigiOrione” a ErcolanoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... A Francavilla pugno duro contro l'abbandono dei rifiuti, telecamere nei punti più criticiLa ditta Cosvega by Rieco ha presentato al Comune una relazione in cui ha indicato le aree maggiormente soggette al fenomeno dell’abbandono... Contenuti utili per approfondire Sicurezza stradale Argomenti discussi: Bassa Valtrebbia, il 22enne Matteo Carini è il nuovo agente della Polizia Locale. Rapporto DEKRA sulla Sicurezza Stradale 2025: fattore umano e IA decisivi per gli obiettivi della ‘Vision Zero’Presentata alla Camera la ricerca L’evoluzione della mobilità nel tempo. Sono quasi 1.500 le città nel mondo con più di 50mila abitanti con zero vittime della strada per almeno un anno Roma, 21 ... quotidiano.net Rapporto DEKRA sulla Sicurezza Stradale 2025: fattore umano e IA decisivi per gli obiettivi della ‘Vision Zero'Roma, 21 novembre 2025 – La Vision Zero, ovvero una circolazione stradale senza morti o feriti gravi, resta per DEKRA – che ogni anno effettua oltre 30 milioni di revisioni di veicoli in 24 paesi ... iltempo.it