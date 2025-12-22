Il consigliere delegato alla Viabilità Dionigi Gaudioso: “Misura necessaria che aumenta la sicurezza” . La Città Metropolitana di Napoli ha disposto l’istituzione permanente del limite di velocità a 30 kmh sulla strada provinciale 156 “San Luigi Orione “, localmente denominata Via Vesuvio, nel comune di Ercolano. Il provvedimento interessa l’intero tratto extraurbano, dal confine comunale di Torre del Greco fino al piazzale del ristorante “ La Siesta “, per una lunghezza complessiva di circa 2 chilometri. La decisione è stata assunta al fine di innalzare significativamente il livello di sicurezza della viabilità in un’arteria che presenta numerose criticità strutturali e di percorrenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sicurezza stradale: limite di velocità a 30 km/h sulla SP156 “San LuigiOrione” a Ercolano

Leggi anche: Limite di 30 km/h sulla SP156 di Ercolano: stop alle corse spericolate alle pendici del Vesuvio

Leggi anche: Limite di velocità a 30 km/h, nuova segnaletica orizzontale e verticale in città

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sicurezza, le strade di Roma tra le più «fotografate»: è la seconda provincia per numero di autovelox - Ma in città ne arriveranno altri 13 entro la fine di giugno ... roma.corriere.it