Sicurezza e prevenzione | al via i lavori nel Canale di Calena a Peschici

Sono iniziati i lavori nel Canale di Calena a Peschici, un intervento volto a migliorare la sicurezza e la prevenzione nella zona. L'intervento mira a proteggere il suolo e a garantire maggiore tranquillità ai residenti, rispondendo alle esigenze di tutela del territorio locale. L’operazione coinvolge diverse squadre di lavoro e si concentra su interventi strutturali specifici lungo il canale.

Un intervento atteso e strategico per la tutela del suolo e la serenità dei residenti. Un iter iniziato nel 2024: il progetto è il risultato di una programmazione partita nel luglio del 2024, quando il Comune avanzò la richiesta di finanziamento alla Regione. Non si tratta di una semplice manutenzione ordinaria, ma di un’azione preventiva strutturale. I lavori prevedono la pulizia profonda dell'alveo, per garantire il corretto scorrimento delle acque e il ripristino delle sponde, per evitare cedimenti e migliorare la tenuta del canale. Decoro e sicurezza: la riduzione drastica del rischio di allagamenti, restituendo vivibilità a tutta l'area circostante. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sicurezza e prevenzione: al via i lavori nel Canale di Calena a Peschici Messa in sicurezza del canale di Calena a Peschici: lavori al viaIntervento possibile grazie al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e per la montagna Il progetto è il... Oltre Crans-Montana. Nel Lazio la campagna di sensibilizzazione su prevenzione e sicurezzaDopo le tragiche vicende del “Le Constellation” che hanno visto coinvolti numerosi giovani, parte la campagna rivolta agli studenti “Grazie alla... Tutti gli aggiornamenti su Sicurezza e prevenzione al via i lavori.... Temi più discussi: SICUREZZA E PREVENZIONE: AL VIA I LAVORI NEL CANALE DI CALENA A PESCHICI; Peschici, al via i lavori nel Canale di Calena: intervento per ridurre il rischio idrogeologico; 22-23 APRILE – SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. GIORGIO MARTIRE PATRONO DI VIESTE; XYLELLA NEL GARGANO, LA 4^ COMMISSIONE ASCOLTA L’ASSESSORE PAOLICELLI. PESCHICI CALENA Sicurezza e prevenzione: al via i lavori nel Canale di Calena a PeschiciL’Amministrazione Comunale di Peschici ha annunciato ufficialmente l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del Canale di Calena, un’opera che segna un punto di svolta nella gestione del rischio idrog ... statoquotidiano.it Messa in sicurezza del canale di Calena a Peschici: lavori al viaIntervento possibile grazie al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e per la montagna ... foggiatoday.it PESCHICI, AL VIA I LAVORI NEL CANALE DI CALENA: intervento per ridurre il rischio idrogeologico - facebook.com facebook #Peschici, al via i lavori nel Canale di Calena: intervento per ridurre il rischio idrogeologico x.com