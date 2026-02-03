Oltre Crans-Montana Nel Lazio la campagna di sensibilizzazione su prevenzione e sicurezza

Nella sala Tirreno della Regione Lazio si è svolto l’evento “FormiAmo i giovani”, con la partecipazione del presidente Francesco Rocca e dell’assessore Pasquale Ciacciarelli. La giornata ha visto un focus sulla prevenzione e sulla sicurezza, coinvolgendo giovani e cittadini in un momento di sensibilizzazione.

Roma, 3 febbraio 2026 – Nella sala Tirreno della Regione Lazio si è tenuto, alla presenza del presidente Francesco Rocca e dell’assessore con delega alla Protezione Civile Pasquale Ciacciarelli, l’evento “FormiAmo i giovani”. Dopo le tragiche vicende del “ Le Constellation ” che hanno visto coinvolti numerosi giovani, la Regione Lazio ha inteso avviare una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli alunni degli istituti superiori del Lazio sui temi della prevenzione e della sicurezza. L’evento, infatti, attraverso la partecipazione di professionalità del corpo dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale Ingegneri Volontari per l’Emergenza, ha consentito di far apprendere ai più giovani, accanto ad una panoramica della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi pubblici e divieti di assembramento, quali siano i principali comportamenti da adottare davanti al proliferarsi di situazioni di pericolo legate a situazioni di assembramento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

