Due delle pagine più amate di Beethoven al Politeama Francesco Angelico dirige l’Orchestra Sinfonica Siciliana

Il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama il 20 febbraio porta in scena due dei brani più celebri di Beethoven, attirando molti appassionati. La serata, diretta da Francesco Angelico, si concentra su composizioni che hanno segnato la storia della musica classica. Le esecuzioni si svolgono in un teatro gremito, dove gli ascoltatori potranno ascoltare da vicino le melodie più amate del compositore tedesco.

Due tra le pagine più amate di Ludwig van Beethoven costituiscono il programma dei concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana in programma venerdì 20 febbraio alle ore 20.30 e sabato 21 febbraio alle ore 17.30 al Politeama Garibaldi. Sul podio sale il siciliano Francesco Angelico, affiancato dalla violinista cubana di origine jamaicana Ellinor D’Melon, interprete del celebre Concerto per violino in re maggiore op. 61, seguito dalla Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92. Il Concerto per violino, scritto nel 1806, è una delle pagine più luminose e cantabili di Beethoven. Fin dall’inizio l’orchestra crea un’atmosfera elegante, nella quale il violino entra con naturalezza, quasi raccontando una storia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

