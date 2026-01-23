Michele Riondino dirige e interpreta la fortunata commedia francese Art al Politeama Genovese

Michele Riondino dirige e interpreta “Art”, la celebre commedia francese di Yasmina Reza, portata in scena al Politeama Genovese. Tradotta in oltre trenta lingue, questa pièce, scritta negli anni ’80, esplora temi di amicizia e percezione dell’arte con un linguaggio semplice e intenso. Un’occasione per apprezzare un'opera teatrale apprezzata a livello internazionale, interpretata da un attore e regista di grande esperienza.

Michele Riondino dirige e interpreta "Art", fortunatissima commedia, tradotta in oltre trenta lingue, scritta alla fine degli anni ottanta dalla pluripremiata drammaturga francese Yasmina Reza, autrice anche della commedia "Il dio del massacro" da cui Roman Polanski trasse il film "Carnage".

