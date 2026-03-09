Siamo spossati e disillusi Non crediamo più nelle inutili promesse di pace Una commovente poesia di Amichai ripresa nell’ultimo album degli U2

Una poesia di Yehuda Amichai, ripresa nell’ultimo album degli U2, crea uno spazio aperto, come fanno le parole quando vestono come un guanto un’idea che era lì, lì davanti, ma restava tra le righe, sulla soglia, appena fuori dalla porta. La musica e la poesia si incontrano, lasciando emergere un senso di disillusione e stanchezza condivisa. La composizione invita a riflettere sulle emozioni che attraversano chi ascolta.

Eppure, ti sembra perfettamente "dentro". Dentro il nostro tempo, dentro la nostra testa, le nostre vene esposte. Anche se quella poesia è stata scritta molti anni fa, ormai: nel 1971. Da Bono Vox a Madonna, i messaggi di dolore delle star per la guerra in Israele X Leggi anche › Gli U2 pubblicano a sopresa "Days of Ash": una preghiera laica per un mondo smarrito Parla di "una pace selvatica", Wildpeace, lontana dai proclami, dai megafoni in manifestazione, dagli interessi cogenti dei "Board of Peace" internazionali.