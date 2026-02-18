Il ritorno a sorpresa degli U2 | cinque nuove canzoni e una poesia
Esce a sorpresa Days Of Ash, un Ep con cinque nuove canzoni e una poesia: American Obituary, The Tears Of Things, Song Of The Future, Wildpeace, One Life At A Time e Yours Eternally (con Ed Sheeran)(in collaborazione con Ed Sheeran & Taras Topolia). È un mini album (il nuovo disco uscirà alla fine del 2026) strettamente legato all’attualità: Minneapolis, Teheran Gaza, la guerra russo ucraina sono i temi che attraversano i nuovi brani della band irlandese. Al primo ascolto colpiscono l’intensità di One life at a time, le vibrazioni rock di American Obituary e la vena poetica di The tears of things. 🔗 Leggi su Panorama.it
