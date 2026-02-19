La promessa di Bono | il nuovo album degli U2 sarà più ottimista dell’EP Days of Ash

Bono Vox ha annunciato che il nuovo album degli U2 sarà più positivo rispetto all'EP “Days of Ash”. La band ha pubblicato l’EP senza preavviso, suscitando sorpresa tra i fan. Bono spiega che le canzoni riflettono un desiderio di speranza e rinascita, dopo periodi difficili. Il cantante ha condiviso che il nuovo progetto si concentrerà su temi di ottimismo e resilienza. I fan attendono con curiosità di ascoltare le nuove tracce, che promettono un cambio di tono rispetto al passato recente.

Gli U2 hanno pubblicato a sorpresa l’EP Days of Ash, e Bono Vox sembra più che volenteroso di parlarne, soprattutto per quanto riguarda il significato di ognuna delle cinque canzoni. Tra le pagine di Propaganda, la fanzine che la band irlandese ha inaugurato nel 1986 tornata in edizione digitale in occasione dell’uscita del progetto, il frontman ha raccontato la nascita dei brani in esso inseriti, per poi anticipare qualcosa riguardo al nuovo album. “Days of Ash”, il nuovo EP degli U2 spiegato da Bono. La prima traccia, American Obituary, è «dedicata a Renee Nicole Macklin Good, la giovane madre di tre figli a cui hanno sparato, in pieno giorno, mentre era nella sua auto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

