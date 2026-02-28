Sanremo 2026 Tredici Pietro chi è | il gran finale dopo il duetto con papà Morandi

Stasera, sabato 28 febbraio, Tredici Pietro si esibisce sul palco dell'Ariston durante il gran finale del Festival di Sanremo 2026. Il cantante è in gara con il brano intitolato

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 28 febbraio, Tredici Pietro torna sul palco dell'Ariston per il gran finale del Festival di Sanremo 2026, dove è in gara con il brano 'Uomo che cade'. Comunque vada la classifica finale, per Pietro Morandi – suo nome all'anagrafe – la vittoria personale è già arrivata. È successo ieri, venerdì 27 febbraio, nella serata delle cover quando il cantante ha portato sul palco il papà Gianni Morandi, regalando all'Ariston uno dei momenti più emozionanti e memorabili di questa 76esima edizione del Festival. Inizialmente era prevista un'esibizione con Galeffi, Fudasca & Band, con il brano 'Vita' di Morandi e Lucio Dalla, omaggiando comunque la carriera del padre. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni Morandi(Adnkronos) – Tredici Pietro è uno dei 30 concorrenti Big in gara del Festival di Sanremo 2026.

Leggi anche: Morandi e Tredici Pietro, finalmente un duetto che lascia il segno a Sanremo 2026

Una raccolta di contenuti su Tredici Pietro.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Tredici Pietro con Gianni Morandi, GuaGaleffi, Fudasca & Band - Vita - Video; Sanremo 2026, Tredici Pietro con Uomo che cade. Il testo e la recensione della canzone; Gianni Morandi a Sanremo 2026, sul palco con Tredici Pietro arriva papà; Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro insieme sul palco di Sanremo: emozione pura.

Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: il gran finale dopo il duetto con papà MorandiQuesta sera, sabato 28 febbraio, Tredici Pietro torna sul palco dell'Ariston per il gran finale del Festival di Sanremo 2026, dove è in gara con il brano 'Uomo che cade'. Comunque vada la classifica f ... adnkronos.com

Tredici Pietro, era giusto portare papà Gianni Morandi sul palco di Sanremo 2026?Una mossa furba? Un grande omaggio? Riflessione sul duetto più emozionante della serata delle cover del Festival ... vanityfair.it

Che canzone vorrebbe vedere sul podio Levante A margine della conferenza stampa ci confessa che la ha colpita la canzone di Tredici Pietro “uomo che cade”. La sua “sei tu” è tra le favorite. Di @elenagiovannini__ #IlMessaggero #sanremo #levante #sanr - facebook.com facebook

Altro che super ospiti, la sorpresa è l’entrata in scena di Gianni Morandi mentre il figlio Tredici Pietro canta Vita. Tripudio, pubblico spiazzato. Pietro propone i versi rappati, applausi; poi l’abbraccio tra padre e figlio. Morandi padre commosso. "Ho calcato tante x.com