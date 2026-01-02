Si schianta sulle rocce durante un volo con la tuta alare | morto sul colpo

Un incidente si è verificato giovedì 1° gennaio a Cima Capi, tra la Val di Ledro e il lago di Garda, in provincia di Trento. Un pilota, durante un volo con la tuta alare, si è schiantato contro le rocce, risultando deceduto sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Drammatico incidente nella mattinata di giovedì 1° gennaio a Cima Capi, tra la Val di Ledro e il lago di Garda, nella provincia autonoma di Trento. Un uomo di 39 anni è morto durante un volo con la tuta alare. Il base jumper si è schiantato contro la parte alta della parete rocciosa mentre si. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Si schianta sulle rocce durante un volo con la tuta alare: morto sul colpo Leggi anche: Incidente nel X Municipio, si schianta con lo scooter sul guard rail: morto sul colpo Leggi anche: Sbanda in curva e si schianta con una moto e un'auto: morto sul colpo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Si schianta sulle rocce durante un volo con la tuta alare: morto sul colpo - Drammatico incidente nella mattinata di giovedì 1° gennaio a Cima Capi, tra la Val di Ledro e il Lago di Garda: un uomo di 39 anni è morto durante un volo con la tuta alare. bresciatoday.it

Aereo da guerra indiano si schianta davanti alla folla del Dubai Air Show durante un volo di esibizione: morto il pilota - L'HAL Tejas, un aereo da combattimento utilizzato dall'aeronautica militare indiana, si è schiantato intorno alle 14:10 ... ilgazzettino.it

Dubai, incidente all'Airshow: caccia indiano si schianta durante il volo di esibizione - Un caccia indiano si è schiantato durante un'esibizione di volo al Dubai Airshow, uccidendo il pilota. repubblica.it

TRAGEDIA IN TRENTINO: BASE JUMPER SLOVENO MUORE LANCIO A CIMA CAPI Si schianta in parete con la vela tra la val di ledro e il lago di Garda. In Trentino stamattina ha perso la vita un base jumper sloveno di 40 anni straniero Nel primo giorno del - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.