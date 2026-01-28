Australian Open 2026 Sinner batte Shelton e conquista la finale | si rinnova la sfida con Djokovic

Jannik Sinner si prende la semifinale agli Australian Open 2026. Dopo aver eliminato Shelton nei quarti di finale con un punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in due ore e 25 minuti, l’italiano si prepara a sfidare Djokovic. La vittoria conferma il momento positivo del tennista azzurro, che ora punta alla finale del torneo di Melbourne.

Melbourne, 28 gennaio 2026 – Jannik Sinner vola in semifinale agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro ha battuto l’americano Ben Shelton, numero sette del mondo, nei quarti di finale dello Slam di Melbourne in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in due ore e 25 minuti di gioco. Partita mai realmente in discussione per Sinner, che ora affronterà Novak Djokovic nel penultimo atto del torneo, con il serbo che ha approfittato del ritiro per infortunio di Lorenzo Musetti nel terzo set dopo aver perso i primi due parziali. (leggi qui) La partita. L’inizio di Sinner è più movimentato del previsto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Jannik Sinner ha battuto Shelton e si è qualificato per la semifinale degli Australian Open.

Gli Australian Open 2026 segnano l'inizio della stagione tennistica a Melbourne.

Australian Open 2026, Sinner schianta Shelton. Musetti domina Djokovic ma si ritira: 'Ho provato a continuare ma il dolore stava aumentando'Djokovic, 'Musetti il migliore in campo, ero pronto ad andare a casa'. Nole vola in semifinale all'Australian Open. Sinner mette ko Shelton: 'Oggi ... affaritaliani.it

Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tvNon si ferma la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il campione azzurro, che a Melbourne difende i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025, ha sconfitto la testa di serie numero 8 del tab ... msn.com

Jannik Sinner raggiunge la sua nona semifinale a livello Slam, la terza agli Australian Open. Sfiderà Novak Djokovic per un posto in finale #AO26 facebook

MUSETTI: “CONOSCO ABBASTANZA BENE IL MIO CORPO E SONO PIUTTOSTO SICURO CHE SIA UNO STRAPPO” Musetti stava incantando l’Australian Open. Poi, improvvisamente, la speranza si è trasformata in un’amara delusione. L’infortunio musc x.com