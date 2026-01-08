Anziana si allontana da casa e scivola sull' argine del Canale Imperiale | salvata dai carabinieri

Lo scorso 7 gennaio, un'anziana di 88 anni di Cascina è stata trovata dopo essersi allontanata da casa e aver scivolato sull’argine del Canale Imperiale. I carabinieri, intervenuti prontamente, sono riusciti a rintracciarla e garantirle assistenza, portandola in ospedale per le cure necessarie. La vicenda si è conclusa in modo positivo, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di potenziale rischio.

