Shostakovich | la registrazione perduta di Leningrado

Una registrazione live di Dmitrij Shostakovich durante un concerto a Leningrado è stata recentemente ritrovata. La registrazione risale a un evento di cui si era perso ogni traccia, e ora è stata recuperata, offrendo un pezzo di storia musicale. Il concerto, che si svolse molti anni fa, coinvolgeva il compositore stesso e un'orchestra locale, e rappresenta un documento importante per gli appassionati di musica classica.

Dmitrij Shostakovich torna al centro dell'attenzione grazie alla riemersione di una registrazione live storica. Il supporto audio proviene dalla Filarmonica di Leningrado, l'orchestra che ha dato vita alle esecuzioni originali della Quinta e della Nona sinfonia. Sul podio si trova un direttore lettone, figura oggi quasi dimenticata ma padre del celebre Mariss. Il contenuto si concentra sul rapporto tra il compositore russo e le pressioni dello Stato sovietico.