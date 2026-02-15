Ecco la musica della Resistenza Dall’assedio di Leningrado alla Scala

Lorenzo Viotti conduce domani alla Scala un concerto dedicato alla musica della Resistenza, scegliendo di interpretare brani che raccontano momenti storici cruciali come l’assedio di Leningrado. La serata, che si svolgerà nel teatro milanese, vedrà la partecipazione di un’orchestra di livello internazionale e attirerà appassionati da tutta Italia.

Concerto imperdibile, quello della Filarmonica della Scala domani 16 febbraio: Lorenzo Viotti (prossimo direttore stabile dell’Opera di Zurigo e della Tokyo Symphony Orchestra) dirige la Sinfonia n.7 di Dmítrij Šostakóvi?, stendendo così una sorta di filo rosso tra l’opera d’apertura della stagione scaligera (la sua Lady Macbeth) e con la, del pari sua, Sinfonia n.5 che Emmanuel Tjeknavorian dirigerà all’Auditorium il mese prossimo. Forse non la sua più bella, la Settima: ma certamente la più famosa – nonché la più monumentale – tra le quindici sinfonie che Šostakóvi? compose tra il 1923 e il 1971, quattro anni prima della sua morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

