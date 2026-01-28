Short track i convocati dell’Italia per i Mondiali junior di Salt Lake City

Quattro giorni di gare, dal 29 gennaio al 1° febbraio, presso l’Olympic Oval di Salt Lake City. Sono in arrivo i Mondiali junior di short track, con la partecipazione di otto atleti italiani nati dal 2007 in poi. Gli azzurrini si preparano a sfidare i coetanei di tutto il mondo, in una competizione importante per i giovani promesse dello sport.

I Mondiali junior 2026 di short track si terranno presso l’Olympic Oval di Salt Lake City (Utah, Stati Uniti) da giovedì 29 gennaio a domenica 1° febbraio: saranno protagonisti gli atleti nati a partire dal 1° gennaio 2007 in poi, e tra questi ci saranno anche otto azzurrini. Sono equamente divisi tra uomini e donne i convocati dell’Italia: Filippo Pezzoni (C.S. Esercito), Massimiliano Picchiarelli (C.S. Carabinieri), Aaron Van Quang Pietrobono (C.S. Carabinieri), Daniele Zampedri (Fiamme Gialle), Sara Martinelli (C.S. Carabinieri), Sara Merazzi (Bormio Ghiaccio), Beatrice Paglia (C.S. Esercito) e Nina Trabucchi (C. 🔗 Leggi su Oasport.it

